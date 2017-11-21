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Beşiktaş'ın maç sonu 3’lüsü Porto'lu Aboubakar’dan-Video izle

Beşiktaş, devler liginde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından ise kara kartalın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'lı taraftarlara üçlü çektirerek ilginç görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi IHA
Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan

Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan

Fotoğraf: IHA
Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan

Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan

Fotoğraf: IHA
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Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.

Porto karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle grubu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş’ta maç sonunda üst tura çıkmanın sevinci yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş’i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3’lüsü yine yapıldı.

Ancak bu kez futbol sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3’lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto’nun yıldız golcüsü Aboubakar, siyah-beyazlı tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar’a uzun süre tezahürat yaptı.

Işte Aboubakar'ın 3'lük çektirdiği o an. 🤗 pic.twitter.com/8jPlz2d1ER

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