Beşiktaş’ta Pepe şoku-Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş’ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanarak, kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş’a Malatya deplasmanında kötü haber geldi. Maç öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlılarda deneyimli savunmacı Pepe, adalesinden sakatlanarak kadrodan çıkartıldı. Tecrübeli defans oyuncusunun yerine Necip Uysal’ın ilk 11’de başlayacağı açıklandı.

Beşiktaş’a pankartlı destek

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.Süper Lig’in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolculardan destek geldi. Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolcular destek verdi. Mücadele öncesi ısınmaya “Gururumuz Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.