Bitlis'te köy yolları kapandı! 5 günlük Bitlis hava durumu

Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Bitlis'te hava durumu nasıl olacak? sorularının yanıtı haberimizde. Havaların soğumasıyla başlayan kar yağışı, Bitlis genelinde 51 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bitlis İl Özel İdaresi köy yollarında, Bitlis Belediyesi ise kent merkezinde kapanan yolları açmak çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta salı gününe kadar kar yağışının olmayacağı belirtildi.

5 GÜNLÜK BİTLİS HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimi ile Ankara, Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.