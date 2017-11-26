Afrin’in yakıtı kesik

Türkiye’nin Afrin operasyonu ihtimali karşısında panikleyen terör örgütü PKK/PYD’ye bir darbe de Esed’den geldi. Esed-İran kontrolündeki Halep’ten Afrin’e sevk edilen yakıtın kesildiği iddia ediliyor. PKK işgalindeki bölgeye giden benzin, mazot ve doğalgazın kesilmesi, Afrin’de TSK’nın gözlem noktaları oluşturmasına ilişkin Türkiye-Rusya arasında varılan anlaşmanın ilk ayağını oluşturuyordu. Bu adımın ardından Rusya ve ABD’nin de devreye girerek terör örgütünü bölgeyi terk etmeye zorlaması halinde Afrin’in, güvenlik kontrolü sağlanmış bir bölge haline dönüşmesi kısa sürede tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/PYD’ye karşı Esed’in tutumu konusunda, “Görüldüğü kadarıyla Suriye’nin kuzeyinde o tür bir oluşum ihtimaline Esed de muhalif” demişti. Esed-İran tarafından yakıtı kesilen Afrin’de PKK’lılar, Trump’ın ‘silah yok’ çıkışıyla birlikte daha da köşeye sıkıştı. Teröristlerin bölgeyi terk etmemesi halinde buraya operasyon kaçınılmaz olacak.



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