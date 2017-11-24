Alimlere savaş ilanı

Şeyh Yusuf el-Karadavi’nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" dahil edildiği duyuruldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ve bu ülkelerin haber ajanslarında yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi’nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" dahil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "terör listesine alınan kurumların İslami söylemi kullanarak terörü teşvik etmeye ve terör eylemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı" iddia edildi. "Terör listesine" dahil edilen kişiler arasında çoğunlukla muhaliflerin yer alması dikkat çekti.