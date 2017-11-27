Arjantin'de polisle Mapuçeler arasında çatışma

Arjantin'de güvenlik güçleriyle ile Mapuçe yerlileri arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü.

Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Arjantin'in güneyinde, Mapuçe aktivistlerini izinsiz yerleştikleri topraklardan çıkarmak için operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada Bariloche kentininin Patagonya bölgesi yakınlarındaki milli park alanından tahliye edilen bazı Mapuçelerin dağlık alana kaçmaları sonucu çatışma çıktığı ifade edildi.

Bölgede arama başlatan 4 polis memurunun 15-20 kişilik bir grubun mızrak, silah ve taşlı saldırısına uğradığı belirten açıklamada, polisin ağaçlara doğru ateş ettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada 22 yaşındaki bir Mapuçe'nin vurularak hayatını kaybettiği dile getirildi.

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300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettiler

Adları kendi dillerinde "toprağın halkı" anlamına gelen Mapuçeler, 300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettikten sonra 19. yüzyılda aldıkları askeri yenilgilerle Şili'nin başkent Santioago'nun 800 kilometre güneyindeki Araucania bölgesine yerleşmiş, yerlilerin boşalttığı bölgeler ise zamanla Avrupalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirilmişti.

Bugün sayıları yaklaşık 700 bin olan Mapuçeler, genelde yoksul ve eğitimsiz.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, haziran ayında ülkesinin Mapuçe yerlilerine yönelik tarihsel baskı ve ayrımcılık uygulamaları nedeniyle özür dilemişti.

Geçen yıllarda Mapuçeler içinde bazı radikal gruplar, ormanlık alanları, çiftlikleri, kiliseleri ve kereste kamyonlarını yakarak, atalarına ait toprakların iadesini talep eden eylemler düzenlemişti. Şili polisinin söz konusu eylemlere karşı sert tavrı, yapılan ev baskınları kadınlara ve çocuklara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi eleştirilere konu olmuştu.