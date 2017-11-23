Arjantin'deki kayıp denizaltının olduğu bölgede patlama Arjantin'de denizaltıyı arama çalışmaları sırasında bir patlama sesi duyuldu. Arjantin ordusuna ait ASA San Juan isimli denizaltıdan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Haber Merkezi 23 Kasım 2017, 19:45 AA