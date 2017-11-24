Avustralya devriye gemilerini Almanlar yapacak

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, 4 milyar dolar tutarındaki 12 devriye gemisi ihalesini Alman gemi yapımcısı Lurssen’in kazandığını açıkladı.

Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Turnbull, Avustralya adına açık denizlerde devriye görevlerinde kullanılacak, 12 gemiden oluşan 4 milyar dolar tutarındaki yeni deniz filosunun ihalesini Alman firması Lurssen’in kazandığını duyurdu.

Hollanda firması Damen ve bir başka Alman şirketi Fassmer’inde teklif verdiği ihalede Lurssen’in başarılı olduğunu aktaran Turnbull, ‘‘Açık Deniz Devriye Gemileri’’ olarak tanımlanan yeni gemilerin inşasına önümüzdeki yılın sonlarına doğru başlanacağını açıkladı.

Avustralya çeliği kullanılıcak

Yeni nesil gemilerin şu an kullanılan Armidale sınıfı devriye gemilerinin yerini alacağını belirten Turnbull, Avustralya'yı daha büyük risklerin ve daha büyük tehditlerin olduğu bu zamanlarda güvende tutmak için, Avustralya donanmasında Avustralyalı iş imkanları, Avustralyalı işçiler, Avustralya çeliği, kullanılacak.’’ ifadelerini kullandı.

Hali hazırda Pasifik Okyanusu bölgesinde devriye gemileri bulunan Avustralya, yeni nesil gemilerle açık denizlerde daha uzun kalmayı planlıyor.