Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul etti

Londra’da temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ı kabul etti.

Kabulde Türkiye ile İngiltere arasında son dönemde artan temas ve işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Suriye’ye ilişkin son gelişmeler, barışın ve istikrarın sağlanması üzerinde durulan görüşmede, bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlerle herhangi bir sorunu bulunmadığı vurgulanarak, itirazların PYD/YPG gibi terör gruplarına yönelik olduğu hatırlatıldı.

Bölgede DEAŞ’la mücadele konusundaki gelişmeler üzerinde de durulan görüşmede ayrıca Körfez’deki gelişmeler, Suriyeli göçmenler ve bunların sorunlarının aşılmasında hükümet dışı kuruluşlarla ilgili konular, PKK terör örgütüyle mücadele, Libya’ya ilişkin gelişmeler, NATO’ya ilişkin bazı konular ile Kıbrıs konusu da ele alındı.

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Bakan Johnson, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrara olumlu katkısından bahsederek, bu alanlardaki işbirliğini artırma ve savunma sanayii ve teknoloji işbirliğini geliştirmek konusundaki arzusunu dile getirdi.