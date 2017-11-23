Berlin Havalimanı açılışı bir kez daha erteleniyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2006 yılında yapımına başlanılan ve 3 Haziran 2012'de hizmete girmesi planlanmasına rağmen açılamayan Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanının (BER) açılışının 2021'den önce yapılamayacağı iddia edildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde, 2012 yılından bu yana açılışı 5 kez ertelenen BER Havalimanına ilişkin hazırlanan kontrol raporuna göre hala yangın söndürme ve yangından koruma aksamında yetersizlikler bulunduğu ve havalimanının bu nedenle gelecek yıl da açılamayacağı öne sürüldü.

Haberde açılışın en iyi ihtimalle 2021 yılında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

6 milyar avro harcandığı belirtiliyor

Yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine ulaşması beklenen havalimanı için şimdiye kadar 6 milyar avro harcandığı belirtiliyor.

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Kentteki Tegel havalimanının BER'in açılmasınının ardından 6 ay içinde kapatılması öngörülüyordu ancak 24 Eylül'de yapılan referandumda Tegel'in kapatılmasına 'hayır' denildi. Buna rağmen Tegel'in kapatılıp kapatılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.