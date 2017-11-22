BM: DEAŞ tehdidi devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, terör örgütü DEAŞ karşısında askeri zafer kazanılmasına rağmen, örgütün hala tehdit olarak mevcudiyetini devam ettirdiğini söyledi.

Kubis, BM Güvenlik Konseyi'nde, DEAŞ'ın Irak'ta yenilmesi ve ülkedeki gelişmelere ilişkin üye ülkeleri bilgilendirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'den beri Irak ve Suriye'de kontrol ettiği toprakların yüzde 95'ini kaybettiğini anlatan Kubis, 7,5 milyon kişinin de örgütün yenilmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bu süreçte binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Kubis, yüzbinlerce beyni yıkanmış çocuğun eğitimden mahrum kaldığını, şehirlerin tamamen yıkıldığını ve 6 milyon kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

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DEAŞ'in binlerce Müslüman ve azınlık gruplara karşı savaş suçu işlediğine ve bu grupların soykırıma maruz kaldığına dikkati çeken Kubis, "DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede, Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor." dedi.

DEAŞ'ın dünyanın her yerinde sivillere yönelik rastgele saldırılar düzenleyebileceğini belirten Kubis, "DEAŞ yenildi ama hala bitmedi. DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma DEAŞ'ın tamamen yenilmesi ve Irak'ta ve bölgede istikrarı sağlamak için askeri ve askeri olmayan çabaları devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.