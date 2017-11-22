BM: Mladic kararı adaletin yerini bulduğunu gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng, "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin," tarihi bir gün, adalet yerini buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dieng, yaptığı yazılı açıklamada, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) Ratko Mladic kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün tarihi bir gün. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ratko Mladic kararı adaletin yerini bulduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şey geçmişin korkunç izlerini silemez"

Hiçbir şeyin geçmişteki korkunç suçların izlerini silemeyeceğini ancak bugünkü kararla adaletin sağlandığını ve Mladic'in işlediği suçların cezasını çekeceğini belirten Dieng, şunları kaydetti:

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"Hesap verilebilirlik sadece geçmişle ilgili değil aynı zamanda geleceğe yöneliktir. Bugün silahlı çatışmalarda korkunç savaş suçlarının inkar edildiği ve suçluların yüceltildiği bir bölgede adalet tek başına uzlaşı sağlamaz ama adalet olmadan da gerçek bir uzlaşı olmaz. Umarım bu karar, bölgeyi olaylar üzerine düşünmeye, geçmişten ders çıkarmaya ve bu doğrultuda bir gelecek planlamaya teşvik eder."

ICTY, bugün "Bosna Kasabı" olarak bilenen Mladic hakkında "insanlığa karşı suçlar işlemek", "soykırım yapmak" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezası vermişti.