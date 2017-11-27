BM'nin Arakan için toplanacağı tarih açıklandı

BM İnsan Hakları Konseyi 5 Aralık tarihinde Cenevre'de Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar aleyhine gerçekleşen şiddet olaylarıyla ilgili özel oturum düzenleyeceğini açıkladı.
Bangladeş ve Myanmar yönetimlerinin, gördükleri zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmeleri konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı ancak anlaşmanın detayları muğlaklığını koruyor.
Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, dün sabah Myanmar'da 45 dakika süren görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Bangladeşli Bakan Ali, Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile "Arakan Eyaletinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Geri Dönüşü Konusunda Uzlaşma" başlıklı anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Anlaşmaya ilişkin herhangi bir detay açıklanmazken, Arakanlı Müslümanların ne zaman döneceğine dair tarih de belirtilmedi.
OYNAT 00:52
Arakanlılar evine dönecek!
Myanmar ve Bangladeş, Rohingya Müslümanlarının ülkelerine geri dönmeleri konusunda mutabakat anlaşması imzaladı.
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23 yaşındaki Bibi Zeyna, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda yakınlarının yardımı ile dünyaya getirdiği altı günlük bebeğini kucağında taşıyor. Zeyna, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
20 yaşındaki Nur Kayida, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda annesinin yardımı ile dünyaya getirdiği iki günlük bebeğini kucağında taşıyor. Kayida, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
23 yaşındaki Moriam Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği yedi günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
26 yaşındaki Mumina Hatum, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği dört günlük bebeğini kucağında taşıyor. Hatum, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
25 yaşındaki Gulbahar, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği bir günlük bebeğini kucağında taşıyor. Gulbahar, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
28 yaşındaki Rehana Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği dört günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, adını Abdurrahman koyduğu oğlunun geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
20 yaşındaki Anora Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği yirmi günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
20 yaşındaki Shon Sita, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği beş günlük bebeğini kucağında taşıyor. Sita, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.
Arakan'daki zulüm kadınları ve çocukları vuruyor
Arakan'daki zulüm kadınları ve çocukları vuruyor
Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin zulmünden en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar oluyor. Tehlikeli yolculuklarının ardından hayatta kalmayı başaran çoğu Arakanlı müslüman kadın, tecavüzleri, sivil vatandaşlara yönelik katliamlar ve köylerinin yakılması gibi korkutucu hikayeler ile Bangladeş sınırına ulaşıyor. Bangladeş hükümeti tarafından Cox's Bazar bölgesindeki geçici kamplara yerleştirilen Rohingyalar bu sefer de gıdasızlık ve salgın hastalıklar gibi zorluklar ile karşı karşıya kalıyor.