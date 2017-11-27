BM'nin Arakan için toplanacağı tarih açıklandı

20 yaşındaki Shon Sita, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği beş günlük bebeğini kucağında taşıyor. Sita, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

20 yaşındaki Anora Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği yirmi günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

28 yaşındaki Rehana Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği dört günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, adını Abdurrahman koyduğu oğlunun geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

25 yaşındaki Gulbahar, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği bir günlük bebeğini kucağında taşıyor. Gulbahar, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

26 yaşındaki Mumina Hatum, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği dört günlük bebeğini kucağında taşıyor. Hatum, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

23 yaşındaki Moriam Begom, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda çevredeki diğer sığınmacı kadınların yardımı ile dünyaya getirdiği yedi günlük bebeğini kucağında taşıyor. Begom, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

20 yaşındaki Nur Kayida, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda annesinin yardımı ile dünyaya getirdiği iki günlük bebeğini kucağında taşıyor. Kayida, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

23 yaşındaki Bibi Zeyna, askerler tarafından yerleştirildiği çadırda yakınlarının yardımı ile dünyaya getirdiği altı günlük bebeğini kucağında taşıyor. Zeyna, henüz adını koymadığı bebeğinin geleceği için ne umut ettiği sorusu sorulduğunda yaşaması cevabını veriyor.

Arakan'daki zulüm kadınları ve çocukları vuruyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin zulmünden en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar oluyor. Tehlikeli yolculuklarının ardından hayatta kalmayı başaran çoğu Arakanlı müslüman kadın, tecavüzleri, sivil vatandaşlara yönelik katliamlar ve köylerinin yakılması gibi korkutucu hikayeler ile Bangladeş sınırına ulaşıyor. Bangladeş hükümeti tarafından Cox's Bazar bölgesindeki geçici kamplara yerleştirilen Rohingyalar bu sefer de gıdasızlık ve salgın hastalıklar gibi zorluklar ile karşı karşıya kalıyor.