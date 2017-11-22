"Bosna Kasabı"nın karar duruşması öncesi arbede "Bosna Kasabı" olarak da adlandırılan eski Sırp komutan Mladic'in karra duruşması öncesi gerginlik yaşandı. Elinde Sırbistan bayrağı bulunan bir kişinin, Boşnak kurban yakınlarının yanına gelmesi üzerine duruşmadan önce arbede çıktı

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 12:22 AA