Çavuşoğlu: AB ülkeleri kendini patron sanıyor

Suriye zirvesi için Şoçi’bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Türkiye oraya mı kayıyor buraya mı kanıyor? Türkiye NATO'dan uzaklaşmıyor. Türkiye bir yere kaymıyor. Türkiye olduğu yerde duruyor. Bazı NATO ülkeleri silah vermemek için direnç gösteriyor. Rusya'dan ilk hava savunma sistemi alan ülke biz değiliz. Türkiye'nin AB ülkeleri ile de sorunu yok. Her ülke çok yönlü dış politika izliyor" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkiler konusunda ise "Rusya ile ilişkilerimiz henüz kriz öncesi döneme bile çıkmadı, niye sorgulanıyor?" ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlarla iş birliği yapmamız gerekiyor

Çavuşoğlu, "Bazı AB ülkelerini kendini patron gibi görüyor. Batı Balkanlarla iş birliği yapmamız lazım. Avusturya yeni Başbakanı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kurma hayali olan genç bir arkadaşımız." ifadelendirini kullandı.