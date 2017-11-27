Çin kafa nakline izin vermedi

Kasım ayında kadavradan kafa nakli yapan İtalyan Profesör Sergio Canavero'ya canlı insandan kafa nakli yapması için Çin'den izin çıkmadığı bildirildi.

Çin Uluslararası Radyosu'nda duyurulan habere göre; Çin eskiSağlık Bakanlığı Müsteşarı, Beyin Cerrahı Profesör Sergio Canavero'nun Çin'de yapmayı planladığı kafa nakli operasyonuna izin verilmeyeceğini açıkladı.

Dünyada ilk defa kafa nakli yapılacak kişi 32 yaşındaki Rus Valery Spiridonov.

Çin Organ Nakli Komitesi Başkanı Huang Jiefu, 25 Kasım Cumartesi günü China Daily gazetesine verdiği demeçte, böyle bir operasyonun hem teknik açıdan olanaksız hem de organ nakline ilişkin Çin yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.

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Kadavradan nakil 18 saat sürdü

İtalyan cerrah Canavero daha önce, Çin'de, ağır hasta bir insanın kafasını beyin ölümü gerçekleşmiş bir bağışçının vücuduna nakledeceğini söylemişti. Canavero, geçtiğimiz günlerde de bu ameliyatı yaptığını, ameliyatın başarılı geçtiğini ve 18 saat sürdüğünü açıklamıştı.

Çin'de olacağı açıklanmıştı

Kafa nakli operasyonunu yapacak İtalyan Cerrah Sergio Canavero ise operasyonun yüzde 90 başarılı olacağını iddia etmiş ve Çin'de yapılacak nakilin 2017'de en az 100 kişilik bir ekiple, en az bir gün süreceğini açıklamıştı.



