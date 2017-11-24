Danimarka'daki seçimlere 'Türk' damgası

Danimarka’da önceki gün yapılan belediye ve il genel meclisi seçimlerinde 37 belediyede seçimlere katılan Türkiye kökenli 97 adaydan 38’i seçilmeyi başardı.

Danimarka’da yapılan yerel seçimlere, 2013'e göre oyunu 3 puan artırarak yüzde 32,5’ye çıkartan Sosyal Demokrat Parti damgasını vurdu.

Oy verme işleminin dün akşam yerel saatle 20.00’de sona ermesiyle gece boyunca yapılan sayımların ardından partilerin oy oranları ve kazandıkları belediye meclisi üyelerinin sayısı belli oldu.

Tercihli oyların sayımının tamamlanması sonucunda açıklanan kesin sonuçlara göre, 21 belediyenin belediye meclislerinde 38 Türk dört yıl süreyle görev yapacak.

21 Kasım’da yapılan yerel seçimlerde ülke genelinde sol blok partiler oylarını arttırırlarken hükümet partileri oy kaybına uğradılar. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Liberaller birçok belediyede belediye başkanlıklarını kaybetti.Seçilen Türkiye kökenli belediye meclisi üyeleri şunlar:

"Albertslund: Doğan Polat, Mehmet Küçükakın, Hediye Temiz Ballerup: Musa Kekeç, Özcan Kızılkaya Bröndby: Mahmut ErdemFredensborg: Cömert Sonsuz, Ergin Özer Fredericia: Turan SavaşFuresö: Muhammed Bektaş, Hasan YılmazGladsaxe: Serdal Benli, Lone Yalçınkaya Herlev: İbrahim Benli Hilleröd: Özgen Yücel Holbaek: Derya Tamer, Emrah Tuncer Höje Taastrup: Esat Şentürk, Turan Akbulut Hvidovre: Ömer Kuşçu İshöj: Şengül Deniz, Erkan yapıcı , Bayram Yüksel, Kalbiye Yüksel, Sami Deniz Köge: Ertuğrul Vural, Ali Ünsal, Selim Balıkçı Odense: Niclas Turan Kandemir, Nazım Gürkan Oddsherred: Doğan Yurdakul Randers: Fatma Çetinkaya Ringsted: Sadık Zeki Topçu, Mazlum Öz Roskilde: Tuncay Yılmaz Slagelse: Ali Yavuz Aarhus: Hüseyin Araç, Bünyamin Şimşek".

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88 belediyede kazanan kesinleşti

Sosyal Demokrat Parti, Danimarka medyasında yer alan sonuçlara göre, yüzde 32,5 oyla 88 belediyeden 43’ünü kazandı. 2013 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti 98 belediyeden 33’ünü almıştı. Parti, 5 bölge idaresinden de 4’ünü kazandı.

Liberal Parti (Venstre) ise ülke genelinde aldığı yüzde 23,1 oyla ikinci parti oldu. Parti, 33 belediye ve 1 bölge idaresi kazandı. Liberal Parti, 2013 yerel seçimlerinde 48 belediye kazanmıştı.

Muhafazakar Halk Partisi de 8 belediyeyle en çok belediye başkanlığını garantileyen üçüncü parti oldu.

Sosyal Demokrat Parti büyük şehirleri kazandı

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Sosyal Demokrat Parti, Danimarka’nın en büyük 4 şehri, Kopenhag, Arhus, Odense ve Aalborg’da belediye başkanlıklarını yeniden kazandı.108 yıldır Muhafazakar Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilen Kopenhag’a bağlı Frederiksberg Belediyesinde ise 168 oy farkla 108 yıllık gelenek devam etti.

Katılım yüzde 70

5,7 milyon nüfuslu Danimarka’da, 4,5 milyon seçmen bulunmasına rağmen, yerel seçime katılım oranı yüzde 70,8’de kaldı.

Seçmenler, 98 belediyede 2 bin 432 meclis üyesini, 5 bölge idaresinde ise 205 konsey üyesini seçmek için sandık başına gitti.