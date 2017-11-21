​ABD’nin, Eylül 2014’te Ayn-el Arab süreci ile başlayan PKK’ya silah, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor

ABD’nin, Eylül 2014’te Ayn-el Arab süreci ile başlayan PKK’ya silah, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor! DEAŞ tehdidi bahanesiyle PKK’ya onlarca araçlık cephane gönderen ABD, DEAŞ bölgeden temizlendiği halde “yardım”larına devam ediyor.

DEAŞ’TAN TEMİZLENDİ

Suriye’nin El Bukemal kasabası ile Irak’ta Ravan Bölgesi de DEAŞ’tan temizlendi. Her iki ülkede de terör örgütü DEAŞ’ın hiçbir yerleşim birimi kalmadı. Ancak buna rağmen ABD, PKK’ya DEAŞ bahanesiyle silah, cephane ve zırhlı sevkiyatı yaptı.

HASEKE’DE GÖVDE GÖSTERİSİ

14 Kasım’da PKK’ya 73 araçlık teslimat yapan ABD’nin, yeni silah, cephane ve zırhlı araç yüklü TIR kafilesi 19 Kasım’da Haseke’ye ulaştı. Son sevkiyat kapsamında 65 araçlık ABD destek konvoyu PKK’ya teslim edildi. PKK, son sevkiyatla aldığı silah ve zırhlılarla Haseke’de gövde gösterisi yaptı.

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DEAŞ’LILAR KAÇTI

Bu arada Irak’ta DEAŞ’ın kontrol ettiği son noktalar olan Ramadi’ye bağlı El Kaim, Rava ve Ana bölgeleri ordu birlikleri tarafından ele geçirildi. Suriye’de ise El Bukemal, DEAŞ’ın işgalinde olan son yerleşim birimi olma özelliği taşıyorken Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Terör örgütü DEAŞ mensupları Suriye’de Humus- Badiye Çölü ile Irak’ta Anbar sahra bölgelerine kaçtı.

ABD’YE SIĞINDILAR

Deyrizor cephesinde rejimin ele geçirdiği El Bukemal sınır hattından 250 DEAŞ’lı Fırat’ın doğusuna geçti. PKK’lı teröristler ve müttefiki ABD üslerinin yer aldığı El Hüseyniye bölgesine geçen 250 DEAŞ’lının ABD tarafından teslim alındığı bildiriliyor.

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ÜÇ ASKERİ ÜS KURDU

Rakka’da 700’den fazla DEAŞ’lıyı tahliye eden ABD’nin bölgeye yerleştirdiği ajanları toplamaya devam ettiği iddia ediliyor. Rakka’nın doğusunda yer alan Tayyana, Süveydan, Şennam, Şuheyl, Havaic ve Şaniyye bölgelerinde 200’den fazla ABD askerinin olduğu ve Pentagon’un bölgede 3 askeri üs kurduğu gelen bilgiler arasında.