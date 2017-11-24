Esed’le olmaz

Suriye’de 7 yıldır süren savaşı sonlandırmak için Kazakistan’ın başkenti Astana’da atılan adımlar Rusya’nın Soçi kentinde yeni bir boyuta evrildi. Çözüm zirvesinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘kalıcı barışın hızla tesis edilmesi gerektiği’ mesajı verdi. Ülkede siyasi çözüm adına -terör örgütleri hariç- tüm tarafları buluşturması planlanan Suriye Ulusal Kongresi, muhaliflerce heyecanla karşılandı.

BARIŞ AMA BİR ŞARTLA...

Suriye Ulusal Geçiş Konseyi Üyesi Fevzi Zakiroğlu, “Muhalefet atılan adımları olumlu buluyor. Suriye’deki sivillerin hedef alınmaması için oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinin sağlamlaştığını görmekteyiz. Ancak kalıcı barış sağlanmak isteniyorsa Suriye yönetiminde Esed’in olmaması gerekiyor” dedi. Üçlü görüşmeyle birlikte İdlib gibi riskli bölgelerin üzerindeki baskıların azaltılmak istendiğini söyleyen Zakiroğlu, “Türkiye, yapılan görüşmelerde Suriye halkının istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Suriye’de Esed rejimi istenmiyor. Türkiye de bu isteği destekliyor. Suriye’de çözüm siyasi olmalıdır, askeri değil. Halk da askeri değil siyasi çözüm istiyor. Şuanda İran da Rusya da siyasi çözümden yana olduklarını söylüyor. Ancak siyasi çözümün nasıl olması konusunda belirsizlik var. Siyasi çözümde Esed olmamalıdır. Fakat Rusya, Esed’in kalmasını istiyor. Bu belirsizliğin biran önce çözüme kavuşması gerekli” şeklinde konuştu.

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YABANCILAR ÇEKİLSİN

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Soçi’de alınan kararların Suriye barışı açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor ancak kalıcı barış için şu uyarılarda bulunuyor: “Yabancı milis güçleri Suriye’den çekilmeli ve bütünlük sağlanmalı. Muhalefet Suriye’de Esed’siz bir düzen istiyor. Eli kana bulaşmış bir kişi Suriye yönetiminde olamaz. Tüm bu gelişmelerin olması için Soçi’de önemli bir adım atıldı. Muhalefet, savaşın sona ermesini ve barışın gelmesini istiyor. Putin Esed’le nasıl görüştüyse muhaliflerle de görüşmeli. Suriye’de tek taraflı barış sağlanamaz. Mutlaka rejim ve muhalefet Soçi’de aynı masaya oturmalı. Rejim ile muhalefet yüz yüze gelerek yeni bir Suriye yaratması gerekiyor. Muhalefet Rusya’ya tam anlamıyla güvenmiyor. Öncelikle bu güvenin tesis edilmesi lazım. Suriye için atılan ilk adımlar doğru ancak bunun geliştirilmesi ve genele yayılması gerekli.”