Filistin'de Fetih ve Hamas anlaştı: Seçimler 2018'de

Filistin'de Fetih hareketi ve Hamas anlaştı. Filistin'de genel seçimlerin 2018 sonuna kadar yapılması konusunda anlaşıldı.

Kahire'de yapılan görüşmelerin ardından grupların ortak yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın Refah sınır geçişi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Özerk Yönetimi'ne devretmeyi kabul etmesinin ardından Hamas ve Fetih uzlaşma anlaşması imzaladı.

Kahire'de yapılan görüşmelerin ardından grupların ortak açıklamasına göre Filistinli gruplar, genel seçim için nihai bir tarih belirlenmesi konusunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kararına riayet edecekler.

Hamas, 2007 yılında Gazze'yi Fetih partisinden almıştı. Hamas, geçen ay Gazze Şeridi'nin Mısır ve İsrail ile arasındaki sınır geçişlerinde kontrolü, Filistin Özerk Yönetimi'ne devretmeyi kabul etti.

Mısır'ın arabuluculuğuyla Kahire'de varılan anlaşma, Hamas ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu özerk yönetim arasında 10 yıldır süren çekişmeye son vermişti.

Görüşmelere katılan Hamas yetkilisi Salah el Bardawil, imzalanan anlaşmayı "belirsiz" olarak niteledi.

Yetkili, Abbas'ın uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve Gazze ile Mısır arasındaki geçişin tam olarak açılmasını güvence altına alınması gibi kilit konular üzerinde ilerleme kaydedilmemiş olmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.