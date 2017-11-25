Fransa'da duvarlara Yahudi karşıtı yazılar yazan kişi Yahudi kökenli çıktı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrinde duvarlara Yahudileri hedef alan duvar yazıları yazan kişinin Yahudi kökenli olduğu ortaya çıktı.

Yerel La Provence gazetesinin haberine göre, son günlerde ülke genelinde tartışma konusu olan yazıların sahibi polise başvurarak yazıları kendisinin yazdığını itiraf etti.

Haberde, şehirdeki Yahudi toplumu üyeleri ve yöneticilerinin büyük tepki gösterdiği yazıların, bir Yahudi tarafından yazıldığının ortaya çıktığı kaydedildi. Gazete, grafiti sanatçısı olduğu belirtilen gencin siyasi bir hedefinin olmadığını ve "Yahudi" yazısını imza olarak kullandığı bilgisi verildi.

Yazılarla ilgili gerçeğin ortaya çıkması Fransa'da yeni bir tartışmayı başlattı. Eski Başbakan Manuel Valls'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi, Marsilya sokaklarındaki yazılara tepki göstermiş ve ülkede Yahudilerin hedef haline getirildiği iddiasında bulunmuştu. Valls, yazıların hafta sonu şehirde sahne alan komedyen Dieudonne'nin programından hemen sonra ortaya çıktığını belirterek tepki göstermişti.

Fransa'da son günlerde, Clichy-la-Garenne kentinde, camileri kapatıldığı için sokakta namaz kılan Müslümanların çevresinde dağıtılan ırkçı ve antisemit bildirilerin, bir Yahudi tarafından dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

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İçişleri Bakanı Gerard Collomb, belediye tarafından, Müslümanların dağıttığı bildiriler olarak basına gösterilen kitapçıkların, hedef saptırma amaçlı olduğunu açıklamıştı.