Fransa'da Hükümet Sözcülüğü görevine Griveaux getirildi

Fransa'da Hükümet Sözcülüğüne Benjamin Griveaux getirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kabineye iki yeni devlet sekreterliği eklendiği bildirildi.

Buna göre, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreterliğine Delphine Geny-Stephann'ın, Mali İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliğine ise Sosyalist Partiden Olivier Dussopt'un atandığı belirtildi.

Hükümet Sözcülüğüne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayıyla, Benjamin Griveaux'un seçildiği bildirilen açıklamada, eski Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner'in Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreterliği görevini sürdüreceği kaydedildi.

Eski Hükümet Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Castaner, Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LaREM) geçen hafta yapılan kongresinde, Başkanlık Konseyi'nin başına seçilmişti.