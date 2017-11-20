Fransa'da sokakta namaz kılınması engellenecek

Fransa'nın başkenti Paris'in Clichy bölgesinde bulunan mescidin kapatılmasını Müslümanların sokakta namaz kılarak protesto etmesine Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'dan yorum geldi.

Collomb, Müslümanların sokakta namaz kılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi. Questions Politics'e konuşan Collomb, "Sokakta namaz kılınmasını engelleyeceğiz. Müslümanlar namaz kılacak bir yere sahip olmalı" derken, karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün birkaç hafta içerisinde bulunacağını söyledi.

Cami azlığından cuma namazları sokakta kılınıyor

Şehir yönetimiyle Müslümanlar arasındaki konuyla ilgili ihtilaf Mart ayından bu yana sürüyor. Mart ayında Müslümanların, ibadet etmek için belediyeden kiraladığı ve mescit haline getirdiği salon boşaltılmış ve yeni belediye başkanının talimatıyla kütüphane haline getirilmişti. O günden sonra ibadet için yeni bir yapı inşaa edilse de, bölgedeki Müslümanlar yeni yapının yeri ve boyutundan memnun olmadıkları için Cuma namazlarını sokakta kılmaya başladı.

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