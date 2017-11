Gözaltı merkezini terk etmeyen mültecilere operasyon

Avustralya'ya teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği, 31 Ekim'de resmi olarak kapatılan Manus Adası gözaltı merkezinden yeni yapılan barınaklara güvenlik endişesi ile taşınmayı reddeden mültecilere Papua Yeni Gine (PNG) güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği açıklandı.

Mülteci Eylem Birliği (RAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gözaltı merkezine giren PNG güvenlik güçleri, 24 gün önce kapatılan merkezi terk etmeyi reddeden yaklaşık 370 kişiye yeni barınaklara taşınmaları için bir saat süre verdi.

Merkezden ayrılmayan İranlı mülteci Behrouz Boochani, sosyal medya hesabından, "polisin ve özel kuvvetlerin" merkeze girerek odalarda arama yaptığını, cep telefonlarını topladığını duyurdu.

"Korkunç"

Gözaltı merkezini kuşatıp içeri giren güvenlik güçlerinin su depolarını yıkmaya başladığını ve saldırı altında olduklarını öne süren Boochani, "Çok fazla gerginlik var ve çok korkunç." ifadesini kullandı.

Peter Dutton said they are number of refugees moved out voluntarily that s not true they have been forcibly removed by police& immigrations pic.twitter.com/eyu51RuALK — Abdul Aziz Adam (@Aziz58825713) 23 Kasım 2017

Merkezdeki mültecilerden Abdul Aziz Adam ise Twitter hesabından, İranlı Boochani'nin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Polisin kendisini de aradığını ancak bulamayacağını iddia eden Adam, "Behrouz'u aldılar." notunu yazdı.

Bakan Dutton mültecileri "evden çıkmayan kiracılara" benzetti

Operasyonu doğrulayan Avustralya Göç Bakanı Peter Dutton, Sydney'den yayın yapan 2GB radyosuna verdiği beyanatta, merkezi terk etmeyen mültecileri yeni inşaat yapılacağı zaman "evden çıkmayan kiracılara" benzetti.

Bazı kişilerin merkezi gönüllü terk ederek yeni barınaklara yerleştiğini aktaran Dutton, "Avustralyalı vergi mükellefleri yeni tesisler için 10 milyon dolar ödedi ve insanların oraya taşınmasını istiyoruz." dedi.

Hiçbir zaman kabul edilmeyecekler

Dutton, merkezdeki mülteci veya sığınmacı statüsünde olanların hiçbir zaman Avustralya'ya alınmayacağını da tekrarladı.

PNG Yüksek Mahkemesi, sığınmacıların kalmasına uygun olmadığına hükmederek Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinin kapatılmasını istemişti. Bunun üzerine merkez 31 Ekim'de resmen kapatılmıştı. Merkezdeki sığınmacılar, yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduğunu gerekçe göstererek, yeni tesislerin korunaksız ve can güvenliğinden yoksun olduğunu ileri sürmüştü. Mülteciler, bu nedenle Lorengau kentinde üç yerde kurulan yeni barınaklara taşınmayı reddetmişti.

The police commissioner said we are not using any force but this video will prove whether force has been use or not this is happening now pic.twitter.com/qEulNCEBp5 — Abdul Aziz Adam (@Aziz58825713) 23 Kasım 2017

Adadaki gözaltı merkezinde yaklaşık 4 yıldır tutulan sığınmacılara elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbi malzeme hizmeti 31 Ekim'den bu yana verilmiyor.