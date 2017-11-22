İran: DEAŞ bitti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin resmi televizyonunda terör örgütü DAEŞ’in bittiğini açıkladı. İran’ın Ortadoğu’daki operasyonlarının başındaki isim olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de Devrim Muhafızlarının haber sitesi Sepah News’de DEAŞ’ın sonunun geldiğini duyurdu.Süleymani ayrıca İran dini lideri Ali Hamaney’i mesajında tebrik etti.