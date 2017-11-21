İsrail işgaline karşı çıkan Yahudi akademisyen için destek çağrısı

İsrail işgalini eleştirdiği için sık sık tehdit ve şantajlara maruz kalan Amerikalı siyaset bilimci Profesör Norman Finkelstein, 2 yıl hapisle yargılanıyor.
Filistinlilerin haklı davasını savunduğu için üniversitedeki unvanı elinden alınan Finkelstein'e "boşanma davasında" avukatların dolandırıcılığını ifşa ettiği için dava açılmıştı.
2 yıl hapis cezasıyla yargılanan Finkelstein'i sevenler change.org üzerinden destek kampanyası başlattı.
ABD mahkemesi, Finkelstein'in davasını 13 Aralık'a ertelemişti.
2 yıl hapisle yargılanan Finkelstein'a change.org üzerinden binlerce kişi imza vererek, desteklerini sundu.