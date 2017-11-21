Dünyaİsrail işgaline karşı çıkan Yahudi akademisyen için destek çağrısı
AMERİKA

İsrail işgaline karşı çıkan Yahudi akademisyen için destek çağrısı

İsrail işgaline karşı çıkan Yahudi asıllı Amerikalı akademisyen Norman Finkelstein'e yönelik şantaj ve tehditler devam ederken, Finkelstein'i sevenler change.org üzerinden destek kampanyası başlattı.

Haber MerkeziYeni Şafak
​İsrail işgaline karşı çıkan Yahudi asıllı Amerikalı akademisyen Norman Finkelstein
​İsrail işgaline karşı çıkan Yahudi asıllı Amerikalı akademisyen Norman Finkelstein

İsrail işgalini eleştirdiği için sık sık tehdit ve şantajlara maruz kalan Amerikalı siyaset bilimci Profesör Norman Finkelstein, 2 yıl hapisle yargılanıyor.

Filistinlilerin haklı davasını savunduğu için üniversitedeki unvanı elinden alınan Finkelstein'e "boşanma davasında" avukatların dolandırıcılığını ifşa ettiği için dava açılmıştı.

2 yıl hapis cezasıyla yargılanan Finkelstein'i sevenler change.org üzerinden destek kampanyası başlattı.

ABD mahkemesi, Finkelstein'in davasını 13 Aralık'a ertelemişti.

2 yıl hapisle yargılanan Finkelstein'a change.org üzerinden binlerce kişi imza vererek, desteklerini sundu.

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