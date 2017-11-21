İşte zalimler

‘İsrail’le savaşmak caiz değildir...’ Akılları bulandıran bu fetva, Suudi Arabistan Müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh’ten geldi. Müftü, geçtiğimiz hafta konuk olduğu televizyon programında kendisine yöneltilen ‘Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara ilişkin’ soruyu yanıtladı. İsrail’e karşı savaşmanın caiz olmadığını ve hatta Hamas’ın ‘terör örgütü’ olduğunu iddia etti. İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh’i, fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etti. İşte Suudi Arabistan eksenli bu fetva günlerdir tartışılıyor.

ILIMLI İSLAM PROJESİ Mİ?

Bu olayın, Suudi Arabistan’ın son aylarda ‘ılımlı İslam’ adı altında attığı adımların bir yansıması olduğu ortada. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın ülkesini ‘ılımı İslam’a döndürme sözü’ vermesinin ardından Köfrez’de büyük bir hareketlilik yaşandı. İş adamlarına sansasyonel operasyonlar düzenlenirken, radikal kararlar alındı. Ayrıca İran karşıtı ve Batı yanlısı ifadeler de resmi makamlarca sıklıkla vurgulandı.

Kurulduğu 1947 yılından beri sistematik olarak Filistinli Müslümanlara zulmeden İsrail, Filistin topraklarını da işgal etmeye devam ediyor.

İSRAİL’LE GİZLİ DİPLOMASİ

Riyad’ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’le yoğun bağlantılar kurduğu iddiaları artarken, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile ‘İran’a karşı’ gizlice iletişim kurduğunu açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da İran’a karşı Suudi Arabistan’la istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Yaşanan olaylar, Arap-İsrail stratejik ortaklığının hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Körfez’de İran ve Katar gibi güçlere karşı ABD’nin lehine olan birçok işbirliği kuruluyor. Bu noktada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da Suudi Arabistan’la aynı safta yer alıyor.

MÜMTEHİNE SURESİ’NDE İŞARET EDİLİYOR

Suudi Arabistan’dan çıkan İsrail fetvasının hükmüne bakıldığında ise Kur’an’ı Kerim’e tamamen aykırı olduğu anlaşılıyor. Mümtehine Suresi’nde İslam’la savaşanlar için yer alan ayet, durumu en net biçimde açıklıyor: “Allah dininiz sebebiyle sizinle savaşıp sizi ülkenizden çıkarmaya kalkışmayanlara iyilikte bulunmanızı, onlara da adaletle davranmanızı size yasaklamaz.

Abdullah el Haşmi

Ama Allah, dininiz için sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan eden ve ülkenizden çıkarılmanıza destek verenleri dostlar edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse onlar zalimlerin ta kendisidirler” (Mümtehine 8-9).

Abu Dabi Veliaht Prensi, BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan

'İsrail kardeşimiz, ABD abimiz'

Birleşik Arap Emirlikleri’inde orduda görevli general Abdullah el Haşmi de geçtiğimiz hafta BAE ile İsrail’in iki kardeş ülke olduğunu açıklamıştı. el Haşmi, “BAE ve İsrail iki kardeş ülkedir. ABD ise iki ülke arasındaki farkı denetleyen abidir” dedi.