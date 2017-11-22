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Son dakika... Gazeteci Kemal Gümüş'e Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle deport edildi

Kemal Gümüş Mavi Marmara yolcusu diye Kudüs'e alınmadı

İşgalci İsrail, skandal uygulamaya imza attı. Kudüs'te kutsal mekanları ziyaret etmek için giden gazeteci Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edildi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kemal Gümüş
Kemal Gümüş

İşgalci İsrail, skandal uygulamaya imza attı. Kudüs'te kutsal mekanları ziyaret etmek için giden gazeteci Kemal Gümüş, İsrail'in başkentindeki Uluslarası Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'ndan deport edildi.

Gümüş, Tel Aviv'den deport edilişini kişisel Twitter hesabından "Mavi Marmara yolcusu olduğum gerekçesiyle Kudüs’e gitmek için geldiğin Telaviv’den deport ediliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

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