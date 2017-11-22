Kemal Gümüş Mavi Marmara yolcusu diye Kudüs'e alınmadı

İşgalci İsrail, skandal uygulamaya imza attı. Kudüs'te kutsal mekanları ziyaret etmek için giden gazeteci Kemal Gümüş, İsrail'in başkentindeki Uluslarası Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'ndan deport edildi.
Gümüş, Tel Aviv'den deport edilişini kişisel Twitter hesabından "Mavi Marmara yolcusu olduğum gerekçesiyle Kudüs’e gitmek için geldiğin Telaviv’den deport ediliyorum." ifadeleriyle duyurdu.
Mavi Marmara yolcusu olduğum gerekçesiyle Kudüs’e gitmek için geldiğin Telaviv’den deport ediliyorum.
Mavi Marmara yolcusu olduğum gerekçesiyle Kudüs’e gitmek için geldiğin Telaviv’den deport ediliyorum.— Kemal Gümüş (@kemalgms) 22 Kasım 2017