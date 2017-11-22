Son dakika... Gazeteci Kemal Gümüş'e Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle deport edildi Kemal Gümüş Mavi Marmara yolcusu diye Kudüs'e alınmadı İşgalci İsrail, skandal uygulamaya imza attı. Kudüs'te kutsal mekanları ziyaret etmek için giden gazeteci Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edildi.

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 23:20 Yeni Şafak