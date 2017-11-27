Müslümanlar arasında kanlı bir mezhep savaşı hedefleyen ABD-İsrail ekseni, Arap dünyasını İran’a karşı birleştirme çabalarına hız verdi. ABD ve İsrail’i ‘Arapların yegane dostu’, İran’ı ise ‘şeytan’ olarak nitelendiren kampanyalara artık televizyonlarda daha sık rastlanıyor. ABD ile açık, İsrail’le ise gizli ittifak kuran Suudi Arabistan yönetiminin ‘ılımlı İslam’ çıkışı sonrası hız verilen kampanya, hem İsrail’e karşı biriken öfkeyi kırma hem de Arap dünyasını bölme amacı taşıyor. Kuveyt’in çok izlenen TV kanallarından El-Rai’de 19 Kasım akşamı yayınlanan bir programda sarf edilen sözler, zihinsel işgali amaçlayan kara propagandanın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

KUR’AN’I DA ALET ETTİ

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‘İsrail’ konulu tartışma programına katılan Kuveytli gazeteci Abdullah el-Hadlak, siyonistlere karşı mücadele eden bütün kesimleri suçladığı konuşmasına Kur’an-ı Kerim’i de alet ederek ‘o toprakların İsrail’e Allah tarafından verildiğini’ ileri sürdü. İsrail’in Filistin’de yağma yapmadığını, o toprakların İsrail’in hak edilmiş yurtları olduğunu savunan el-Hadlak, ortada zaten Filistin diye bir yerin de olmadığını öne sürdü. İzleyicileri şoke eden konuşmasına, program sunucusunun “İsrail’i ne olarak tanımlamalıyız? İsrail nedir? Bir devlet mi, grup mu, terör organizasyonu mu?” sorusu üzerine başlayan el-Hadlak, şu skandal sözleri sarf etti:

İsrail’in askeri

İsrail’in askeri

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İşgalci siyonistlerin Kuveyt’teki propaganda şefi ‘gazeteci’ el-Hadlak, 2006’daki bir yazısında “Keşke bir İsrail askeri olsaydım” demişti. Bununla da yetinmeyen el-Hadlak, sadece kendisinin ya da bir tek kişinin değil, bütün Arap gençliğinin İsrail’in askeri olması gerektiğini savunmuştu.

‘ONLAR YAĞMACI DEĞİL’

“Her şeyden önce İsrail bağımsız, egemen bir devlettir. BM’de sandalyesi vardır ve demokratik ülkelerce tanınmaktadır. İsrail’i tanımayanlar ise ya tiranlık ya da baskıcı devletlerdir. Mesela Kuzey Kore, İsrail’i tanımaz. Ama onun tanımayışı, İsrail’in egemenliğinden bir şey eksiltmez. İsrail bir devlettir, terör organizasyonu değildir. İsrail, ‘yağma ve işgal oluşumu’ olarak nitelendirilemez. İsrail’in yağmacı olduğu argümanı hem dini hem de siyasi açıdan çürütülebilir. Dini perspektiften baktığımızda Kur’an’da Maide Suresi’nin 21. ayeti, Yahudilerin kutsal topraklarda hakları olduğunu ispatlar. Allah o Surede şöyle buyuruyor: ‘Ey kavmim. Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin.’ Yani Allah, Yahudilere o toprakları tahsis etti.”

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TOPRAKLAR VADEDİLMİŞ

“Yahudiler orayı yağmalamadı. Yahudilerden önce o topraklarda olan her kimse, onlar yağmacı ve işgalcidir. Bu yüzden ben, ‘Siyonistler o toprakları yağmalıyor’ gibi modası geçmiş, köhne sloganlardan ve terimlerden hoşlanmıyorum. Gerçek şu ki, benim Arap olmam hiçbir suretle İsrail’i tanımama engel olmamalı. Arap kimliğimi ve mensubiyetimi reddetmeden İsrail’i bir devlet ve somut bir gerçeklik olarak tanıyorum. İşgal diye bir şey yok. Kendilerine vadedilmiş topraklara dönmüş olan bir halk var.”

Filistin yokmuş!

Kendisini Müslüman olarak tanımlayan Kuveytli Abdullah el-Hadlak, bütün Müslümanların, İsrail’in Filistin topraklarında hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. “Kadim Yahudi tarihinin İslam’dan daha eski olduğunun farkında mısınız? Bu nedenle biz Müslümanlar, Yahudilerin o topraklarda hakları olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve Yahudiler o toprakları yağmalamadılar. Yahudilerin yağmaladığını söyleyenler hala 1950’lerin ve daha öncesinin zihniyetiyle düşünüyorlar. İsrail devleti 1948 yılında kurulduğunda Filistin diye bir devlet yoktu” diyen Hadlak, program sunucusunun, “Öyleyse biz 60 yıldır savunduğumuz bu ismi nereden aldık?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Filistin diye bir şey hiç varolmadı. Arap ülkelerinde yaşayan farklı topluluklar vardı. Kenanlılar, Amelekliler veya başka bir sürü topluluk isimleri vardı. Hatta Kur’an ayetinde bile geçer: ‘Orada çok güçlü ve zorba bir kavim var.’ Bazıları o kavme ‘cebbar’ demiştir. Bu yüzden ‘Filistin’ adında bir devlet yok. Bunda ısrar ediyorum.”