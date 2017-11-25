'Libya'da istikrarın sağlanması bölge güvenliği için önemli'

İtalya Başbakanı Gentiloni Tunus'ta Cumhurbaşkanı Sibsi ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni Tunus'ta Cumhurbaşkanı Sibsi ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Libya'da istikrarın sağlanmasını, "Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesinin istikrar ve güvenliğinin teminatı için önemli bir etken" şeklinde yorumladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibsi, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

"Tunus, Libyalı kardeşlerini diyaloğa devam etmeleri, en yakın zamanda kalıcı ve kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için teşvik etme amacıyla elinden geleni yapıyor." ifadesini kullanan Sibsi, Libya'da istikrarın sağlanmasını, "Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesinin istikrar ve güvenliğinin teminatı için önemli bir etken" olarak değerlendirdi.

"Bölgesel konularda iki ülkenin bakış açısı uyuşuyor"

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İtalya Başbakanı Gentiloni de başta Libya olmak üzere bölgesel konularda 2 ülkenin bakış açılarının birbirine uyduğunu dile getirdi.

Yasa dışı göçü engelleme ve terörle mücadelede 2 ülkenin güçlü iş birliğinin önemini vurgulayan Gentiloni, bunun, tüm çabaları bir araya getirmeyi, toplumu güçlendirerek yasa dışı göçü engellemedeki rolünü artırmak için bütün imkanları kullanmayı gerektirdiğini belirtti.

Gentiloni, Tunus'un diyalog ve uzlaşıya dayalı çoğulcu bir demokrasi kurmadaki başarısından övgüyle söz etti.