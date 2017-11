Mısır'da saldırı: 235 ölü

Mısır'da gündüz saatlerinde bir camiye gerçekleştirilen saldırının ardından ölü sayısı 235'e yükseldi.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mucahid, televizyondan yaptığı açıklamada, Ariş kentinin batısındaki Ravza Camisi yakınında bir patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları patlamanın cuma namazı sonrası meydana geldiğini belirtti.

Mısır'da geçtiğimiz Nisan ayında ise iki kiliseye eş zamanlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

REKLAM

Mısır’da art arda terör saldırıları gerçekleşti. Ortodoks Hristiyanlar için kutsal bir gün olan ‘Palmiye Pazarı’nda, Tanta ve İskenderiye’de meydana gelen bombalı saldırılarda toplam43 kişi hayatını kaybederken, 119 kişi de yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi. (Nisan 2017)n

الآن | تغطية خاصة بشأن مقتل وإصابة العشرات في هجوم استهدف مسجدا بقرية الروضة شرق بئر العبد شمال #سيناء. #مصرhttps://t.co/02VzXusro7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) 24 Kasım 2017