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Son Dakika: Mısır'da cuma namazı çıkışında saldırı: Onlarca ölü var...

Mısır'da saldırı: 235 ölü

Mısır'da gerçekleştirilen saldırı sonrası ölü sayısı 235'e yükseldi. Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil.

Haber MerkeziAA
Mısır'ın Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Mısır'ın Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Mısır'da gündüz saatlerinde bir camiye gerçekleştirilen saldırının ardından ölü sayısı 235'e yükseldi.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mucahid, televizyondan yaptığı açıklamada, Ariş kentinin batısındaki Ravza Camisi yakınında bir patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları patlamanın cuma namazı sonrası meydana geldiğini belirtti.

Mısır'da geçtiğimiz Nisan ayında ise iki kiliseye eş zamanlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

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Mısır’da art arda terör saldırıları gerçekleşti. Ortodoks Hristiyanlar için kutsal bir gün olan ‘Palmiye Pazarı’nda, Tanta ve İskenderiye’de meydana gelen bombalı saldırılarda toplam43 kişi hayatını kaybederken, 119 kişi de yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi. (Nisan 2017)n

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