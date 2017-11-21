Nijerya'da camiye saldırı: 50 ölü

Nijerya’nın Adamawa eyaletinde bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya’nın doğusundaki Adamawa eyaletinde bir camiye yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Eyaletin Polis Sözcüsü Osman Ebubekir, Mubi bölgesindeki camide meydana gelen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırıyı 17 yaşındaki bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğini söyledi. Polis sözcüsü Ebubekir, saldırının sabah namazı kılındıktan hemen sonra caminin girişinde gerçekleştirildiğini, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Öte yandan, Uluslararası Kurtarma Komitesi Emma Adasolid, ölü sayısının en az 40 olduğunu açıkladı.