Paris'te İslam karşıtı gösteri yapmak isteyen 15 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir örgütün düzenleyeceğini ilan ettiği ırkçı ve İslam karşıtı gösterinin Valilikçe yasaklanması sonrası çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte düzenlenmesi planlanan ırkçı ve İslam karşıtı gösterinin Valilikçe yasaklanması ve itiraz başvurusunun reddedilmesi sonucu birçok bölgede çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Generation Identitaire isimli ırkçı ve İslam karşıtı örgüt, "İslam'a karşı Avrupa'yı savunalım" sloganıyla ülkenin çok sayıda kentinde kampanyalar başlatmış ve başkent Paris'te büyük bir gösterinin yapılacağını duyurmuştu.

Gruplar ile polis Paris'te karşı karşıya geldi

Gösterinin yasaklanmasına rağmen Paris'in çok sayıda bölgesinde toplanan "beyaz ırk" ve "Avrupalı üstünlüğünü" savunan gruplar, sloganlar atarak polisle karşı karşıya geldi.

REKLAM

Grubun bir bölümü, 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya sahne olan Bataclan konser salonunun önünde İslam ve yabancı karşıtı sloganlar attı.

Bir başka grup ise Eyfel kulesi yakınlarındaki La Motte-Piquet-Grenelle metro durağında toplandı. Buradaki grup, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.