Prenslere gözaltında işkence

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın kararıyla üç hafta önce başlatılan gözaltı dalgasında tutuklanan prens, bakan ve iş adamlarına ABD’li paralı askerler tarafından işkence edildiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Prens Selman’ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirttiği Amerikalı paralı askerler tarafından yapılan işkenceli sorgulamalarda, tutuklanan isimler dayak, hakaret ve aşağılamalara maruz kalıyor. Suudi Arabistan’daki bir kaynağa dayandırılan habere göre, paralı askerler hakaret ederek sorguladıkları prensleri dövüyor ve ayaklarından asıyor. Dünyanın en zengin işadamları arasında gösterilen Suudi Prens Velid bin Talal’ın da ayağından asılanlar arasında olduğu belirtiliyor. Bazı işkence seanslarını ise bizzat Veliaht Prens Selman’ın yönettiği iddia ediliyor. Prens’in sorgulara katıldığını belirten kaynak, "Veliaht Prens, nazik bir şekilde sorular soruyor. Prens odadan çıktığında paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor, işkence görüyor" ifadelerini kullandı.

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194 milyar dolarlık vurgun

Prens Selman’ın tutuklanan isimlerin banka hesaplarına ve varlıklarından 194 milyar dolara el koyduğu da belirtildi. Daha önce de operasyonlarda tutuklanan kişilerin para karşılığında serbest bırakılması için pazarlıkların yapıldığı ve bu yolla Suudi prens ve iş adamlarının mal varlığının yüzde 70’ine el konulmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Askerler Blackwater’dan

İşkenceci askerleri, Irak’taki sivil katliamlarıyla dünya gündemine oturan özel güvenlik şirketi Blackwater’ın temin ettiği iddia ediliyor. 2010’da adını “Academi” olarak değiştiren şirketin Suudi Arabistan’daki varlığı Arap sosyal medyasında ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından da dile getirilse de, şirket ülkedeki varlığını ve işkence iddilarını reddediyor. ABD, yurtdışında işkence yapan vatandaşlarına, 20 yıla kadar hapis cezası verebiliyor.