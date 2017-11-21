'Referandumun gayrimeşruluğu teyit edilmiştir'

Dışişleri Bakanlığından, Irak Federal Mahkemesi'nin referandum kararının, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından en başından beri vurgulanan, referandumun gayrimeşru niteliğini teyit ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal Mahkemesi'nin 6 Kasım'da, Irak Anayasası'nın, Irak’ı oluşturan herhangi bir unsurun ülkeden ayrılarak bağımsız hale gelmesine müsaade etmediği yönünde aldığı karar hatırlatıldı.

Söz konusu mahkemenin dün aldığı yeni bir kararla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumunun anayasal olmadığı ve tüm sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğinin hükme bağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu karar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından en baştan beri vurgulanan referandumun gayrimeşru niteliğini teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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"Karara riayet edilmeli"

Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte bahse konu karara tam olarak riayet edilmesi, Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne halel getirecek tutum ve davranışlardan kaçınılması beklentimizdir." ifadesi kullanıldı.

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.