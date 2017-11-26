Riyad’da bir garip toplantı

Krizlerin gölgesinde yapılacak toplantıda 41 ülkeli koalisyonun savunma bakanları buluşacak. Suud veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın girişimiyle 2015 yılı sonunda kurulan Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu, ‘Teröre Karşı Müttefiğiz’ sloganıyla biraraya gelecek. Suud’un son dönemde Katar’a uyguladığı ambargolar ve bir diğer İslam ülkesi İran’a müdahale girişimleri karşısında toplantının hayli gergin geçmesi bekleniyor. Toplantıda Körfez krizi, mezhepler üzerinden ayrımcılık çabalarının etkisinde İslam ülkeleri arasında yaşanan savaşlar da masaya yatırılacak. Zirvede Türkiye’yi Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. ‘Bir Amerikan projesi’ olarak görülen ittifak girişiminde birçok İslam ülkesinin yanısıra Almanya, ABD, Avustralya, İngiltere, Çin, Fransa, İspanya, İtalya, Kanada ve Yeni Zelanda da bulunuyor.

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