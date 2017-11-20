Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'nın duruşması ertelendi

New York'ta tutuklu yargılanan iş adamı Rıza Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 27 Kasım'daki jürili duruşması ertendi.

Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulunurken, Sarraf bugünkü jüri seçimine de katılmadı.

Atilla'nın mahkemeye takım elbise ile gelmesi ise dikkati çekti.

Sarraf ve avukatları geçen hafta yapılan ara duruşmaya da katılmamıştı.

Bugünkü jüri seçimi de 27 Kasım'a ertendi. Atilla'nın avukatı Victor Rokko jürili duruşmanın iki hafta içinde başlayacağını söyledi. Duruşmanın 4 Kasım Pazartesi günü başlaması öngörülüyor.

Yarın yerel ile saat 2'de son kez ara duruşma yapılacak. Atilla'nın savunma ekibine bir avukat daha katıldı.

REKLAM

GÜNDEM Hükümet'ten flaş NATO açıklaması: Açık bir had bilmezlik