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Son dakika... Rıza Sarraf duruşmasında erteleme kararı

Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'nın duruşması ertelendi

Rıza Sarraf ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD’de görülen 27 Kasım'daki jürili duruşması ertelendi. 4 Aralık’ta yapılacak duruşmanın FETÖ'cülerin desteklediği savcıların iddianameyi tamamlayamaması nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.

Haber MerkeziAA
iş adamı Rıza Sarraf
iş adamı Rıza Sarraf

New York'ta tutuklu yargılanan iş adamı Rıza Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 27 Kasım'daki jürili duruşması ertendi.

Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulunurken, Sarraf bugünkü jüri seçimine de katılmadı.

Atilla'nın mahkemeye takım elbise ile gelmesi ise dikkati çekti.

Sarraf ve avukatları geçen hafta yapılan ara duruşmaya da katılmamıştı.

Bugünkü jüri seçimi de 27 Kasım'a ertendi. Atilla'nın avukatı Victor Rokko jürili duruşmanın iki hafta içinde başlayacağını söyledi. Duruşmanın 4 Kasım Pazartesi günü başlaması öngörülüyor.

Yarın yerel ile saat 2'de son kez ara duruşma yapılacak. Atilla'nın savunma ekibine bir avukat daha katıldı.

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