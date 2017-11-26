Şam’dan demiryolu teklifi

Türkiye ile Suriye yönetimi arasında normalleşme sürecinin başladığı işareti, Şam rejiminin demiryolu teklifiyle daha net görüldü. Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, ülkede çatışmalar durduktan sonra öncelikle ülke içindeki ulaşım ağını onarmayı planladıklarını belirterek, “Türkiye’ye uzanan demiryolu inşa edebiliriz” dedi. Rus basınına verdiği demeçte, ülkenin yeniden imar projelerini anlatan Hamud, “Ülke içinde öncelikle ulaşım ağını onaracağız. Sonrasında Irak, İran ve Ürdün ile muhtemelen Türkiye ve Çin’e uzanan demiryolu hatları inşa etmeyi planlıyoruz” açıklaması yaptı. Bakan Hamud, Tartus ve Lazkiye’deki limanları genişletmeyi planladıklarını da kaydetti. Savaş nedeniyle 50 otoyol köprüsünün ve 17 demiryolu köprüsünün yıkıldığını kaydeden Hamud, “Toplamda şehirlerarası yolların yüzde 50’si, yani 4 bin 95 kilometre yol imha edildi. Mevcut 2 bin 400 kilometrelik yolun yüzde 75’i de zarar gördü” ifadelerini kullandı.



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