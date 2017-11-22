Soçi üçlüsünü hedef aldılar

ABD Ulusal Güvenliği için Yahudi Ensititüsü adlı düşünce kuruluşuna bağlı İran Görev Gücü tarafından hazırlanan “Suriye’de İran’ın Genişlemesini Önleme” adlı raporda, Tahran yönetiminin bölgede daimi olarak kalmasına izin verilirse ABD ve müttefiklerine (İsrail, Ürdün) tehdit oluşturacağı belirtildi. İlk olarak Washington Post gazetesinde yayınlanan 16 sayfalık raporda, Soçi üçlüsü de hedef alınarak bu ülkelerin Suriye’deki kazanımlarının engellenmesi istendi. Raporda, Obama yönetimi de Suriye’ye müdahale etmeyerek, tesire açık bir boşluk oluşturmakla suçlandı. Raporda, “İran, Türkiye ve Rusya Suriye’deki askeri varlıklarını 2013’te ABD’nin uygulanmayan kırmızı çizgisi ve İran nükleer anlaşması sonrası arttırdı” ifadeleri kullanıldı. Raporda, PKK/PYD güçlerinin silahlandırılması önerildi.

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