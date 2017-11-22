Somali'de Milletvekili Guled korumalar tarafından öldürüldü

Somali'de, Galmudug Özerk Bölgesi Milletvekili Muhammed Abdi Guled, bir başka milletvekilinin korumaları tarafından öldürüldü.

Ulusal basında yer alan habere göre, görgü tanıkları, Guled'in başkent Mogadişu'daki Parlamento binası yakınlarında, Mogadişu Milletvekili Mahmud Abuukate'nin korumaları tarafından silahla vurulduğunu söyledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan milletvekili Guled'in yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından basına açıklama yapan Mogadişu Milletvekili Abuukate, "Milletvekli Guled'in aracı arkadan bize çarptı ve güvenlik ekibimiz ondan durmasını istedi ancak bunun yerine tabancasını çekerek korumalarımı kendisine ateş etmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

Mahmud Abuukate, korumalarının, Muhammed Abdi Guled'i "yanlışlıkla" vurduğunu da iddia etti.

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Olayın ardından milletvekiline ateş eden korumaların gözaltına alındığı da kaydedildi.