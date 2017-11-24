Suriye MYK Genel Koordinatörlüğüne Hariri getirildi

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörlüğüne Nasır Hariri seçildi.

Muhalif kaynaklardan edinen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Suriyeli muhalifler, 20 Kasım'da Riyad Hicab'dan boşalan MYK Genel Koordinatörlüğüne Nasır Hariri'yi getirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan MYK'nin oluşturduğu muhalefet heyetinde de değişikliğe gidildi.

Yeni heyette MYK'dan 36 üye Cenevre'deki görüşmelerde yer alacak.

Heyetin başkanlık görevine ise yeniden Hariri seçildi.

Böylelikle Hariri aynı anda hem MYK Genel Koordinatörü hem de müzakere heyetine başkanlık edecek.

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Oluşturulan yeni müzakere heyetinde ise Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonundan (SMDK) 8 , Yerel Koordinasyondan 5, Kahire Platformundan 4, Moskova Platformundan 4, askeri guruplardan 7 ve bağımsızlardan da 8 kişi yer alacak.

Hariri, şubat ayından itibaren Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılan muhalif heyete başkanlık ediyor.