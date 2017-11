Suud’da skandal: İsrailli bloggeri Mescidi Nebevi’ye soktular!

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki gizli siyasi görüşmelerle ilgili tartışmalar büyürken, İsrail'in ünlü blog yazarının Medine'yi ziyareti ortalığı karıştırdı.

Ben Tzion adındaki yazarın, Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de çekildiği fotoğrafları Facebook ve Instagram üzerinden paylaştı. Paylaşımlar, Arap dünyasında tepkiyle karşılandı.

Significant: #Israeli blogger Ben Tzion travels to #Saudi Arabia & visits Prophet Mohamed mosque in Madinah, ancient home for Arabia Jews @ADL_National @jdforward https://t.co/HixrhLtSP5 pic.twitter.com/cxzmSvuLaX

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki gizli ittifak

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, İran'a karşı Suudi Arabistan ile birlikte hareket ettiklerini belirterek iletişimin gizli tutulmasının Araplar tarafından istendiğini söylemişti.

Söz konusu açıklamalar, İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız" demecinden sonra gelmişti.