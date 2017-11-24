Erbil, Musul ve Necef gibi kentlere sahip çıkan Türkiye, Türkmen yurdu Tel Afer’de de TİKA aracılığıyla önemli hizmetlere imza atıyor. Musul’da 5 proje tamamlayan TİKA, Tel Afer’in yeniden imarı kapsamında bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lisenin tadilatına yakında başlayacak. Şehrin tahrip olan ana yolları da 150 işçi ile 90 gün içinde onarılacak. Yine TİKA’nın sağladığı su tankeri ile Tel Afer halkına günlük 90 ton su dağıtımı yapılıyor. Bölgede geniş kapsamlı çalışmalar yürüten TİKA, Irak’ın Erbil kentindeki Selahaddin Üniversitesi’nin 110 öğrencili Türk Dili Bölümü binasının da bakım-onarımlarını yaptı.

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Üniversiteye Türkiye’nin desteğiyle dil laboratuvarı da kuruldu. Tarım alanında Kerküklü 100 üreticiye alet ve makineler hibe edilirken, sürdürülebilir gelir için Erbil ve Kerkük çevresinde 30 aileye küçükbaş hayvan ve yem dağıtımı gerçekleştirildi. Kültürel işbirliği kapsamında da Necef’te Hz. İmam Ali Evi’nin onarımları gerçekleştirildi.