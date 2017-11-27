'Terör saldırılarında 200 binden fazla kişi öldü'

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunca, terör saldırıları nedeniyle son 5 yılda 200 binden fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, son 5 yıldaki terör saldırıları ve bunun ekonomiye verdiği zararlar ele alındı.

Son 5 yılda terör saldırıları nedeniyle 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu saldırıların ekonomiyi 348 milyar dolar zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 72'sinin sadece 5 İslam ülkesinden olduğuna işaret edildi.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün ilk kez bir araya gelerek "Teröre Karşı Müttefikiz" sloganıyla bir toplantı düzenlemişti.

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İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif, açılışta yaptığı konuşmada, koalisyonun herhangi bir ülkeye, gruba ya da dine yönelik olmadığını, hedefinin terörle mücadele olduğunu belirtmişti.

Şerif ayrıca terör olaylarından kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin Irak, Afganistan, Nijerya ve Pakistan'da gerçekleştiğine dikkati çekmişti.