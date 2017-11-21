Trump'tan Lübnan'a bağımsızlık mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Lübnan'ın istikrar ve bağımsızlığını koruma çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Turmp, Lübnan'ın bağımsızlığının 74'üncü yıl dönümü münasebetiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye yolladığı mesajında, ülkesinin Lübnan'ın istikrar ve bağımsızlığını koruma çabalarına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"Lübnan ABD'nin güçlü bir ortağı"

Berri'nin medya ofisi tarafından yayınlanan mesajda Trump, "Lübnan'ın terör, şiddet ve aşırılığa karşı ABD'nin güçlü bir ortağı" olduğunu aktardı.

Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız manda yönetimi altına girdi. Fransız yönetimine karşı bağımsızlık ve tepki gösterilerinin ardından Lübnan 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını ilan etti.