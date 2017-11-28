Tunus'tan Polonya'ya 'seyahat uyarısını kaldırın' çağrısı

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi ile Polonyalı mevkidaşı Waszczykowski bir araya geldi.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Polonyalı mevkidaşı Witold Waszczykowski'den ülkesinin Tunus'a yönelik seyahat uyarısını kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

Cihinavi, Tunus'u ziyaret eden Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski ile başkentte bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya'dan Tunus'a gelen turist sayısının 2010-2016 yılları arasında 216 binden 16 bine düştüğünü aktaran Cihinavi, ülkesinde "iyileşen güvenlik durumunu" örnek göstererek Polonya hükümetinden vatandaşlarına yaptığı Tunus'a seyahat uyarısını kaldırmasını istedi.

"Diğer ülkeler seyahat uyarılarını kaldırdı"

Dışişleri Bakanı Cihinavi, diğer Avrupa ülkelerinin mevcut güvenlik durumunu göz önüne alarak Tunus'a seyahat uyarılarını kaldırdığını hatırlattı.

REKLAM

Polonyalı Bakan Waszczykowski ise ülkesinin Tunus'u önemli bir politik ve ekonomik ortak olarak gördüğüne işaret ederek, Varşova'nın Tunus'taki güvenlik durumunun iyileşmesini ve demokratik kazanımları takip ettiğini belirtti.