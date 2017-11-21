Yemen'de yirmi günde 244 kişi öldü

Yemen'de kasım ayının başından bu yana yaşanan çatışmalar ve koalisyonun saldırılarında Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından 244 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Sana'nın Nehem ilçesinde koalisyon güçlerinin hava saldırıları ve Yemen ordusunun operasyonlarında kasım ayının başından bu yana Husiler ve Salih destekçilerinden 28'i komutan 244 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

Husiler ve Salih destekçilerinden 28 kişinin de esir alındığı belirtilen haberde, ayrıca öldürülen 28 komutanın isimleri de yayınlandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.