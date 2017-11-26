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Yemen'deki kolera salgını bilançosu artıyor

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen'deki ablukası en çok sivilleri etkiliyor. İki yılda binlerce sivilin zarar gördüğü Yemen'de kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 218'e yükseldi. Askeri koalisyon insani yardımların geçişine izin vermediği taktirde bilançonun daha da yükselmesi bekleniyor.

Haber MerkeziAA
Yemen'deki kolera salgını bilançosu artıyor
Yemen'deki kolera salgını bilançosu artıyor

Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 218'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 955 bin 516 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koleranın Yemen'deki 22 vilayetten 21'inde yayıldığı, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verilen açıklamada, hastalığın en çok görüldüğü ilin 138 binden fazla vakıa ile Hudeyde olduğu kaydedildi.

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması nedeniyle koleraya yakalanma riski artıyor.

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Yemen'in çocukları ölüyor!
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Yemen'in çocukları ölüyor!
Yaklaşık 7 milyon kişinin uluslararası örgütlerin yardımıyla hayata tutunduğu Yemen'de abluka nedeniyle insani kriz büyüyor. Her gün ortalama 130 çocuğun öldüğü Yemen'de, yaklaşık 400 bin çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor.
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