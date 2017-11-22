Zimbabve eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa ülkesine döndü

Mnangagwa, başkent Harare'de toplanan destekçilerine yönelik konuşmasında, Zimbabve'nin yeni demokrasi dönemine tanık olduğunu belirtti.

Zimbabve halkını bir araya gelmeye çağıran Mnangagwa, "Hepimiz Zimbabveliyiz. Şu an ülkede barış ve işe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa etmesinin ardından Mnangagwa'nın ülkenin yeni lideri olması bekleniyor.

İktidar partisinden Lovernore Matuke, iktidar partisi ZANU-PF'in başına geçen Mnangagwa'nın 48 saat içinde devlet başkanlığı görevine getirileceğini açıkladı.

Mugabe istifa etmişti

Mugabe, 6 Kasım’da Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 16 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

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Askeri müdahaleye yaklaşık 5 gün direnen Mugabe, dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mugabe'nin istifa mektubu, dün akşam hakkında soruşturma başlatan ve toplantı halinde olan Mecliste okunmuştu.

Mektubunda, istifa kararını gönüllü olarak aldığını belirten Mugabe, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını ifade etmişti.