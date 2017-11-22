Zimbabve'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Zimbabve'de bir garip darbe

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin geçen hafta Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alarak, partisi Zanu-PF'nin liderliği ve dolayısıyla başkanlık için eşi Grace Mugabe'yi uygun gördüğünü belli etmesi üzerine ordu, 'biz darbe yapmadık' ifadeleriyle askeri müdahalede bulundu. Zimbabve'nin ilk lideri nasıl devrildi? Harita bu hafta Zimbabve'deydi...





