DünyaZimbabvenin yeni devlet başkanı belli oldu
AFRİKA

Zimbabve'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin görevden aldığı yardımcısı Emmerson Mnangagwa, ülkesinin yeni lideri olmak için dönüyor.

Haber MerkeziAA
Emmerson Mnangagwa
Emmerson Mnangagwa

İktidar partisinden Lovernore Matuke, Mugabe'nin devlet başkanı yardımcılığı görevinden aldığı ve iktidar partisinin başına geçen Emmerson Mnangagwa'nın 48 saat içinde devlet başkanlığı görevine getirileceğini belirtti.

Meclis soruşturma başlatmıştı

Mugabe, dün akşam istifa mektubunu, hakkında soruşturma başlatan ve toplantı halinde olan mecliste okumuştu.

Zimbabve'de bir garip darbe
OYNAT03:59
Zimbabve'de bir garip darbe
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin geçen hafta Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alarak, partisi Zanu-PF'nin liderliği ve dolayısıyla başkanlık için eşi Grace Mugabe'yi uygun gördüğünü belli etmesi üzerine ordu, 'biz darbe yapmadık' ifadeleriyle askeri müdahalede bulundu. Zimbabve'nin ilk lideri nasıl devrildi? Harita bu hafta Zimbabve'deydi...


YORUM YAP

  • Mektubunda, istifa kararını gönüllü olarak aldığını belirten Mugabe, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını söylemişti.

Meclis, Mugabe'yi, eşinin anayasal yetkiyi gasbetmesine izin vermekle ve ilerleyen yaşı sebebiyle devleti yönetecek fiziksel kapasiteye sahip olmamakla suçluyordu.

Mugabe'nin dün sabah yaptığı kabine toplantısına bakanların çoğu katılmamıştı.

REKLAM

Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
FOTOĞRAF11
Title
Zimbabve'de dünden bu yana başkent ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik sonrası ortaya atılan darbe iddiaları ordu tarafından yalanlandı.
Title
Dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Title
Devlet televizyonu ZBC'de okunan askeri bildiride, Bu bir darbe değildir. Başkan Mugabe ve ailesi güvende. ifadelerine yer verildi.
Title
Ordunun, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresinde bulunan, ülkeyi ekonomik ve sosyal krize sürükleyen kişileri hedef aldığına değinilen bildiride, görev tamamlanır tamamlanmaz durumun normale döneceğinin umut edildiği belirtildi.
Title
Ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ile eşinin gözaltında olduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki suçluların da yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.​
Title
Orduya ait tankların dün başkent Harare'ye doğru harekete geçmesi sonrası ülkede tansiyon yükseldi.
Title
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Title
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Title
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Title
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Title
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Zimbabve askeri hareketlilik devam ediyor
Zimbabve'de dünden bu yana başkent ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik sonrası ortaya atılan "darbe" iddiaları ordu tarafından yalanlandı. Ordu tarafından hazırlanarak devlet televizyonunda okunan bildiride, yönetime darbe yapıldığı iddiaları reddedilerek, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" hedef alındığı duyuruldu.
YORUM YAP


KAPAT

YUKARI