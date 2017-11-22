Zimbabve'nin yeni devlet başkanı belli oldu

İktidar partisinden Lovernore Matuke, Mugabe'nin devlet başkanı yardımcılığı görevinden aldığı ve iktidar partisinin başına geçen Emmerson Mnangagwa'nın 48 saat içinde devlet başkanlığı görevine getirileceğini belirtti.
Meclis soruşturma başlatmıştı
Mugabe, dün akşam istifa mektubunu, hakkında soruşturma başlatan ve toplantı halinde olan mecliste okumuştu.
Mektubunda, istifa kararını gönüllü olarak aldığını belirten Mugabe, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını söylemişti.
Meclis, Mugabe'yi, eşinin anayasal yetkiyi gasbetmesine izin vermekle ve ilerleyen yaşı sebebiyle devleti yönetecek fiziksel kapasiteye sahip olmamakla suçluyordu.
Mugabe'nin dün sabah yaptığı kabine toplantısına bakanların çoğu katılmamıştı.